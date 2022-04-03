 UXfIv8aSWLXNjYukjEUOD4CuS6U8BNxVJ5ISpxLO
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Обзор матча 4-го тура КПЛ-2022 "Актобе" - "Шахтер" (1:1)

Сегодня 17:33
КПЛ

"Актобе" и карагандинский "Шахтер" сыграли вничью в матче четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу. Игра в Актобе завершилась со счетом 1:1.

На Vesti.kz стартовал "Конкурс прогнозов" с призом за каждый тур. Вы уже участвуете?

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Реклама

Поделиться в соц. сетях:
В избранное
Метки:
КПЛ Актобе ФК Ордабасы ФК
Сегодня 17:33

Реклама

Реклама

Vesti TV
Все видеоролики
Обзор матча 4-го тура КПЛ-2022 "Махтаарал" - "Астана" (0:3)
Обзор матча 4-го тура КПЛ-2022 "Махтаарал" - "Астана" (0:3)
Сегодня 20:24
Обзор матча 4-го тура КПЛ-2022 "Махтаарал" - "Астана" (0:3)
Обзор матча 4-го тура КПЛ-2022 "Тараз" - Атырау" (0:1)
Обзор матча 4-го тура КПЛ-2022 "Актобе" - "Шахтер" (1:1)
Обзор матча 4-го тура КПЛ-2022 "Каспий" - "Ордабасы" (2:1)
Видеообзор матча, или как Казахстан прошел Молдову и сохранил прописку в Лиге наций

Реклама

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus