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Обзор матча 25-го тура КПЛ "Тобол" - "Шахтер" (4:1)

Вчера 20:18
КПЛ

Представляем вашему вниманию обзор матча 25-го тура КПЛ, в котором "Тобол" разгромил "Шахтер" со счетом 4:1 и вышел в лидеры чемпионата.

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Вчера 20:18
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