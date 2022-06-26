Обзор матча 15-го тура КПЛ "Тараз" - "Кайрат" (1:1)

"Тараз" и алматинский "Кайрат" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

Игра в Таразе завершилась со счетом 1:1. У "Кайрата" на седьмой минуте счет открыл Артур Шушеначев, а у хозяев в компенсированное время к первому тайму забил Бауыржан Байтана.

"Тараз" с 22 очками расположился на третьем месте, а "Кайрат" с 20 баллами пока седьмой. Перед этим матчем у "Кайрата" было две победы, а у "Тараза" два поражения.