Обзор матча 15-го тура КПЛ ""Махтаарал" - "Атырау" (1:1)

"Атырау" сыграл вничью с "Махтааралом" из Атакента в матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

Игра в Туркестане завершилась со счетом 1:1. На 43-й минуте номинальные хозяева остались в меньшинстве после удаления Артура Западни, но на 63-й минуте вышли вперед с пенальти, который реализовал Биллал Себаихи. "Атырау" смог отыграться на 74-й минуте, а автором гола стал Петр Гжельчак.

"Атырау" набрал 20 очков и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице КПЛ, а у "Махтаарала" стало десять баллов, но команда продолжает занимать последнее, 14-е место.