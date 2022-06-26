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Реклама Обзор матча 15-го тура КПЛ "Кызылжар" - "Тобол" (1:3) Сегодня 20:28 КПЛ Костанайский "Тобол" обыграл петропавловский "Кызылжар" в гостевом матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу. Матч в Петропавловске завершился со счетом 3:1. У победителей голы забили словенец Руди Пожег (8-я минута), серб Душан Йованчич (63-я, пенальти) и Асхат Тагыберген (81-я). А у "Кызылжара" мяч на счету бразильца Жиана Мартинса (22-я). Реклама Поделиться в соц. сетях:







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