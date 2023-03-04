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Новички делают результат. Видеообзор победы "Ордабасы" в матче с "Каспием"

Сегодня 18:15
КПЛ

Сегодня, 4 марта, стартовал новый сезон чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги.

В стартовом матче КПЛ-2023 встречались "Ордабасы" и "Каспий". Встреча прошла в Шымкенте и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

На 16-й минуте "Ордабасы" вывел вперед вернувшийся после дисквалификации Бауыржан Исламхан. Он стал автором первого гола КПЛ-2023.

На 49-й минуте закрепил успех Асхат Тагыберген.

А довершил разгром актауского клуба новичок из Узбекистана Бобур Абухоликов.

У "Каспия" же один гол отыграл Георгий Панцулая на 71-й минуте.

При этом концовку матча шымкентский клуб доигрывал вдесятером - на 81-й минуте красную карточку заработал Сергей Малый.

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Метки:
КПЛ Ордабасы ФК Каспий
Сегодня 18:15

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