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Реклама Новички делают результат. Видеообзор победы "Ордабасы" в матче с "Каспием" Сегодня 18:15 КПЛ Сегодня, 4 марта, стартовал новый сезон чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги. В стартовом матче КПЛ-2023 встречались "Ордабасы" и "Каспий". Встреча прошла в Шымкенте и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. На 16-й минуте "Ордабасы" вывел вперед вернувшийся после дисквалификации Бауыржан Исламхан. Он стал автором первого гола КПЛ-2023. На 49-й минуте закрепил успех Асхат Тагыберген. А довершил разгром актауского клуба новичок из Узбекистана Бобур Абухоликов. У "Каспия" же один гол отыграл Георгий Панцулая на 71-й минуте. При этом концовку матча шымкентский клуб доигрывал вдесятером - на 81-й минуте красную карточку заработал Сергей Малый. Реклама Поделиться в соц. сетях:









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