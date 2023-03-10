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Максимум из минимума. Видеообзор матча второго тура "Кызыл-Жар" - "Мактаарал"

Сегодня 20:55
КПЛ

Петропавловский "Кызыл-Жар" обыграл "Мактаарал" из Атакента во втором туре чемпионата Казахстана по футболу.

Не самая зрелищная встреча тура прошла в Павлодаре и завершилась со счетом 1:0. Решающий гол на 24-й минуте забил воспитанник московского "Локомотива" Максим Чиканчи.

Этим самым петропавловцы набрали шесть очков и вышли на промежуточное пятое место в турнирной таблице. "Мактаарал" потерпел второе поражение подряд и расположился на десятой строчке из 14.

В следующем туре, 15 марта, "Мактаарал" дома примет "Атырау", а "Кызыл-Жар" на выезде встретится с "Окжетпесом".

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Метки:
КПЛ Кызыл-Жар СК Мактаарал ФК
Сегодня 20:55

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Максимум из минимума. Видеообзор матча второго тура "Кызыл-Жар" - "Мактаарал"
Максимум из минимума. Видеообзор матча второго тура "Кызыл-Жар" - "Мактаарал"
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