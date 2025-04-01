Лихтенштейн - Казахстан 0:2 | Видеообзор | Первая победа в отборе на ЧМ-2026 по футболу

Казахстан одержал победу над Лихтенштейном в матче второго тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2026 по футболу со счетом 2:0. Голами отметились Максим Самородов (42 минута) и Александр Марочкин (45 минута). Сборная Казахстана одержала первую победу в отборе на ЧМ-2026 - команда Али Алиева с тремя очками занимает третье место в группе J. Лихтенштейн же потерпел второе поражение кряду.