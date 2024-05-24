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Реклама Казахстан остался в элите ЧМ по хоккею. Как это было Сегодня 02:36 Сборные (хоккей) Сборная Казахстана по хоккею сохранила прописку в топ-дивизионе чемпионата мира. Это стало возможным благодаря победе над Польшей в заключительном матче группового этапа. Vesti.kz подробно рассказывают, как команда готовилась к турниру и как его провела. Реклама Поделиться в соц. сетях:









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