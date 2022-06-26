Казахский вечер в Лас-Вегасе. Разбор крутейших боев Шавката Рахмонова и Сергея Морозова в UFC

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Выпуск о выступлении казахстанцев в UFC. Разбор досрочной победы Шавката Рахмонова и его амбициозные планы по доминации в промоушене. Заключительный поединок Сергея Морозова по контракту с UFC. Месть за Жалгаса Жумагулова.
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