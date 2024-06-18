Казах побьет топов в UFC? Исторический бой Асу Алмабаева

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Казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев провел третий бой в UFC в рамках турнира в Лас-Вегасе. И этот поединок стал для него историческим. Это было его первое выступление в главном карде знаменитого промоушена.
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