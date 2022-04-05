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Интервью с лучшим молодым игроком КПЛ-2021 Эльханом Астановым

Сегодня 11:59
КПЛ

Полузащитник молодежной сборной Казахстана и "Ордабасы" Эльхан Астанов в интервью Youtube-каналу Vesti.kz рассказал, почему его не взяли в академию "Кайрата", сколько клубов выходили на него прошедшей зимой и насколько вероятен его трансфер в один из клубов РПЛ.

На Vesti.kz стартовал "Конкурс прогнозов" с призом за каждый тур. Вы уже участвуете?

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Метки:
КПЛ Ордабасы ФК Сборная РК по футболу Астана ФК Кайрат ФК Тобол ФК
Сегодня 11:59

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Интервью с лучшим молодым игроком КПЛ-2021 Эльханом Астановым
Интервью с лучшим молодым игроком КПЛ-2021 Эльханом Астановым
Сегодня 11:59
Интервью с лучшим молодым игроком КПЛ-2021 Эльханом Астановым
Обзор матча 4-го тура КПЛ "Тобол" - "Туран" (3:0)
Обзор матча 4-го тура КПЛ-2022 "Акжайык" - "Кайрат" (0:0)
Обзор матча 4-го тура КПЛ-2022 "Кызыл-Жар" - "Аксу" (2:1)
Обзор матча 4-го тура КПЛ-2022 "Махтаарал" - "Астана" (0:3)

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