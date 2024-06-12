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Реклама Интервью Барменкулова: Вся правда об уходе Адиева и назначении Черчесова Сегодня 18:14 Сборные Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов в эксклюзивном интервью для Vesti.kz рассказал, как на самом деле состоялся уход Магомеда Адиева и почему на должность нового главного тренера национальной сборной был выбран именно Станислав Черчесов. Реклама Поделиться в соц. сетях:









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