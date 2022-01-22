Интервью Али Алиева - "Микробы" в "Шахтере", стиль Бердыева, молодежь "Астаны", сборная Казахстана

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В прошлом году Али Алиев начал сезон в качестве главного тренера "Шахтера", а закончил его работая с молодежным составом "Астаны". В интервью Youtube-каналу Vesti.kz молодой специалист рассказал, о синусоидных периодах в карьере, взаимоотношениях с Давидом Лория и Ерланом Уразаевым, новаторском стиле игры Алексея Шпилевского, статусе Курбана Бердыева и критики по отношению к сборной Казахстана.