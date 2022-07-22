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Реклама Игра до гола. Обзор матча "Кайрата" в Лиге конференций Сегодня 00:00 Лига конференций "Кайрат" на своем поле проиграл в матче с венгерской "Кишвардой" во втором отборочном раунде Лиги конференций, передает корреспондент Vesti.kz. Матч в Алматы завершился со счетом 0:1. На 81-й минуте матча Ясир Асани принял мяч в штрафной зоне и пробил по воротам. Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!



Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":

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