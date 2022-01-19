Игита заговорил на казахском. Лидер сборной – о своем успехе и шансах на Евро

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В преддверии турнира капитан команды Лео Игита дал большое видеоинтервью корреспонденту Vesti.kz. Первый номер сборной оценил шансы команды на Евро, отметив, почему будет сложнее выступить, чем на чемпионате мира, где сборная заняла четвертое место.
Также Игита, пятикратный лучший вратарь мира, рассказал о своей жизни в Казахстане, который принес ему успех в профессиональной карьере, признался, как отказал сборной Бразилии и даже заговорил на казахском языке.