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Хабиб Нурмагомедов - о турнире в Алматы, уровне казахстанцев в UFC и бешбармаке с кониной

Сегодня 11:43

Непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, завершивший профессиональную карьеру в октябре 2020 года, дал эксклюзивное интервью для Vesti.kz. Это случилось во время 37-го турнира лиги Eagle Fighting Championship (EFC) - организации, которая принадлежит Хабибу с декабря прошлого года. Ивент состоялся в Алматы в пятницу, 18 июня.

В интервью российский боец ответил на несколько вопросов о своем визите в Алматы, местных файтерах лиги EFC, а также уделил внимание казахстанцам, выступающим под эгидой UFC. Кроме того, Нурмагомедов выразил надежду, что уже через несколько лет у Казахстана будет новое, еще более сильное поколение бойцов смешанного стиля.

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Сегодня 11:43
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Хабиб Нурмагомедов - о турнире в Алматы, уровне казахстанцев в UFC и бешбармаке с кониной
Хабиб Нурмагомедов - о турнире в Алматы, уровне казахстанцев в UFC и бешбармаке с кониной
Сегодня 11:43
Хабиб Нурмагомедов - о турнире в Алматы, уровне казахстанцев в UFC и бешбармаке с кониной
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