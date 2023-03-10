Три гола за тайм. Видеообзор матча второго тура "Атырау" - "Кайсар"

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"Атырау" обыграл кызылординский "Кайсар" в рамках второго тура чемпионата Казахстана по футболу.
Встреча прошла в Атырау на стадионе "Мунайшы" и завершилась со счетом 2:1. При этом первыми успеха добились гости усилиями Василия Совпеля на 4-й минуте. На это хозяева поля ответили точными ударами Евгения Козлова и Игоря Стасевича на 31-й и 45+1-й минутах соответственно.
Таким образом, атыраусцы занесли в свой актив первую победу в чемпионате. Кызылординцы потерпели вторую неудачу подряд.
В третьем туре, 14 марта, "Кайсар" дома примет "Аксу", а на следующий день "Атырау" в гостях сыграет с "Мактааралом".
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