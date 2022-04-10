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Два супергола! Обзор матча 5-го тура КПЛ "Аксу" - "Актобе" (1:2)

Сегодня 20:22
КПЛ

"Актобе" одержал волевую победу над "Аксу" в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу.

Встреча в Павлодаре завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Причем футболисты "Аксу" открыли счет первыми. На 63-й минуте гол во втором матче подряд забил Айбол Абикен, но игроки "Актобе" смогли в ответ забить два мяча. На 73-й минуте отличился Уго Видемон, а победу на 84-й принес Жерар Гоу.

Два гола из трех получились очень красивыми. Айбол Абикен забил через себя, а Жерар Гоу - пяткой.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
КПЛ Актобе ФК Аксу ФК
Сегодня 20:22

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Два супергола! Обзор матча 5-го тура КПЛ "Аксу" - "Актобе" (1:2)
Два супергола! Обзор матча 5-го тура КПЛ "Аксу" - "Актобе" (1:2)
Сегодня 20:22
Два супергола! Обзор матча 5-го тура КПЛ "Аксу" - "Актобе" (1:2)
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