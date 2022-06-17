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Дамир Исмагулов: о топ-15 UFC, бое Рахмонов - Чимаев и лучших фанатах из Казахстана

Сегодня 10:40
UFC

Казахстанский легковес UFC Дамир Исмагулов (23-1) в эксклюзивном интервью YouTube-каналу Vesti.kz рассказал о своей подготовке к поединку против Гурама Кутателадзе на турнире UFC on ESPN 37.

Он высказался о возможном попадании в топ-15, отметил, что изменил в процессе весогонки к этому бою, а также не обошел стороной тему потенциальной схватки Шавката Рахмонова и Хамзата Чимаева.

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Метки:
Исмагулов Дамир UFC
Сегодня 10:40

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Дамир Исмагулов: о топ-15 UFC, бое Рахмонов - Чимаев и лучших фанатах из Казахстана
Дамир Исмагулов: о топ-15 UFC, бое Рахмонов - Чимаев и лучших фанатах из Казахстана
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