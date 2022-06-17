Дамир Исмагулов: о топ-15 UFC, бое Рахмонов - Чимаев и лучших фанатах из Казахстана

Казахстанский легковес UFC Дамир Исмагулов (23-1) в эксклюзивном интервью YouTube-каналу Vesti.kz рассказал о своей подготовке к поединку против Гурама Кутателадзе на турнире UFC on ESPN 37.

Он высказался о возможном попадании в топ-15, отметил, что изменил в процессе весогонки к этому бою, а также не обошел стороной тему потенциальной схватки Шавката Рахмонова и Хамзата Чимаева.