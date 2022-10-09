Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Борьба за выживание. Видеообзор матча 22-го тура КПЛ "Мактаарал" - "Акжайык"

Сегодня 23:33
КПЛ

"Мактаарал" обыграл "Акжайык" в 22-м туре чемпионата Казахстана по футболу.

Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол на 6-й минуте забил Рамазан Каримов.

Несмотря на победу, "Мактаарал", набрав 21 балл, остался на последнем, 14-м месте в таблице. "Акжайык" с 22 очками также остался на прежней позиции - 13-й.

Следующую игру "Акжайык" проведет на своем поле с "Таразом" 14 октября, а "Мактаарал" в этот день в гостях сыграет с "Каспием.

Реклама

Поделиться в соц. сетях:
В избранное
Метки:
КПЛ Мактаарал ФК Акжайык ФК
Сегодня 23:33

Реклама

Реклама

Vesti TV
Все видеоролики
Борьба за выживание. Видеообзор матча 22-го тура КПЛ "Мактаарал" - "Акжайык"
Борьба за выживание. Видеообзор матча 22-го тура КПЛ "Мактаарал" - "Акжайык"
Сегодня 23:33
Борьба за выживание. Видеообзор матча 22-го тура КПЛ "Мактаарал" - "Акжайык"
11 матчей без побед. Видеообзор матча 22-го тура КПЛ "Тараз" - "Кызыл-Жар"
Сумасшедший второй тайм. Видеообзор матча 22-го тура КПЛ "Астана" - "Ордабасы"
Остались при своих. Видеообзор матча 22-го тура КПЛ "Шахтер" - "Туран"
Победа в меньшинстве. Видеообзор матча 22-го тура КПЛ "Атырау" - "Кайрат"

Реклама

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus