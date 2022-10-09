Борьба за выживание. Видеообзор матча 22-го тура КПЛ "Мактаарал" - "Акжайык"

"Мактаарал" обыграл "Акжайык" в 22-м туре чемпионата Казахстана по футболу.

Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол на 6-й минуте забил Рамазан Каримов.

Несмотря на победу, "Мактаарал", набрав 21 балл, остался на последнем, 14-м месте в таблице. "Акжайык" с 22 очками также остался на прежней позиции - 13-й.

Следующую игру "Акжайык" проведет на своем поле с "Таразом" 14 октября, а "Мактаарал" в этот день в гостях сыграет с "Каспием.