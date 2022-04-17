Битва лидеров. Обзор матча 6-го тура КПЛ "Тобол" - "Кайрат" (2:2)

"Тобол" упустил победу над "Кайратом" в шестом туре чемпионата Казахстана по футболу. Центральная встреча тура прошла в Костанае и завершилась со счетом 2:2.

Первыми успеха добились гости, на 8-й минуте отличился Хосе Канте. На 33-й минуте костанайцы получили шанс отыграться с пенальти, но Асхат Тагыберген его не реализовал. Несмотря на это, хозяева все же провели ответный мяч перед самым перерывом - на 45+2-й минуте забил Сергей Малый.

Во втором тайме футболисты "Тобола" повели в счете после великолепного стандарта в исполнении Зорана Тошича на 72-й минуте. "Желто-черные" спаслись на 90+9-й минуте, после стандарта мяч в свои ворота срезал Владислав Васильев. А перед этим на 90+6-й минуте алматинцы остались в меньшинстве из-за удаления Арсена Буранчиева.

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