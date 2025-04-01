Айдар Махметов | Нургожая уволят из UFC? | Черная полоса в казахском ММА | Топ-5 бойцов

Казахстанский боец MMA Дияр Нургожай потерпел сокрушительное поражение на дебюте в UFC против бразильца Брендсон Рибейро. Студию YouTube-канала SauBall посетил пятикратный чемпион мира по смешанным единоборствам, джиу-джитсу и карате, эксперт и комментатор Айдар Махметов. В интервью он поделился своим мнением о поединке Нургожай - Рибейро, указал на ошибки казахстанца в противостоянии и оценил шансы на увольнение Дияра из UFC.