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Айдар Махметов | Нургожая уволят из UFC? | Черная полоса в казахском ММА | Топ-5 бойцов

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Казахстанский боец MMA Дияр Нургожай потерпел сокрушительное поражение на дебюте в UFC против бразильца Брендсон Рибейро. Студию YouTube-канала SauBall посетил пятикратный чемпион мира по смешанным единоборствам, джиу-джитсу и карате, эксперт и комментатор Айдар Махметов. В интервью он поделился своим мнением о поединке Нургожай - Рибейро, указал на ошибки казахстанца в противостоянии и оценил шансы на увольнение Дияра из UFC.

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