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Автогол в меньшинстве. "Кызыл-Жар" дебютировал в Лиге конференций

Сегодня 21:42
Лига конференций

Казахстанский клуб "Кызыл-Жар" проиграл в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч с хорватским "Осиеком", который проходил в Нур-Султане, завершился со счетом 1:2.

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Метки:
Кызыл-Жар СК Лига конференций
Сегодня 21:42

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Автогол в меньшинстве. "Кызыл-Жар" дебютировал в Лиге конференций
Автогол в меньшинстве. "Кызыл-Жар" дебютировал в Лиге конференций
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