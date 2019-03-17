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Видео тренировки сборной Казахстана по футболу на УТС перед матчами Лиги наций

Вчера 23:54
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Национальная сборная Казахстана по футболу начала учебно-тренировочные сборы перед двумя матчами Лиги наций. 11 октября команда проедет домашнюю встречу с Албанией. А в ночь с 14 на 15 октября состоится гостевая игра с Беларусью.
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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Беларусь
Вчера 23:54
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