11 матчей без побед. Видеообзор матча 22-го тура КПЛ "Тараз" - "Кызыл-Жар"

"Тараз" и "Кызыл-Жар" сыграли вничью в рамках 22-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

Встреча, прошедшая в Таразе, завершилась со счетом 0:0.

Стоит отметить, что безвыигрышная серия таразцев достигла 11 матчей. После данного тура южане с 26 очками идут на десятом месте, а петропавловцы с 23 очками располагаются на 12-й строчке.

Следующую игру "Тараз" проведет на выезде с "Акжайыком" 14 октября, а Кызыл-Жар" на следующий день дома примет "Атырау".