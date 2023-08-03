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Новости спорта Универсиада
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Скандал на Универсиаде-2023: легкоатлетка пробежала 100-метровку с худшим результатом, начато расследование

Скандал на Универсиаде-2023: легкоатлетка пробежала 100-метровку с худшим результатом, начато расследование
©Кадр из видео

На проходящей в Чэнду (Китай) летней Универсиаде-2023 произошел скандал. Представительница Сомали Насра Али Абукар показала плохой результат на стометровке у женщин, после чего Федерация легкой атлетики страны начала расследование.

Абукар преодолела 100 метров в квалификационном забеге за 21,81 секунды. Она прибежала последней с десятисекундным отставанием от победительницы.

Как отмечает Fox Sports, это худший результат в истории соревнований. Для сравнения, мировой рекорд у женщин на этой дистанции – 10,49 секунды, лучшее достижение на студенческих играх – 11 секунд, а победительница забега финишировала с результатом 11,58.

Видео с этим забегом завирусилось в сети. На нем видно, что у 20-летней сомалийки отсутствуют навыки для успешного выступления и она находится в ужасной форме. Многие задаются вопросом, как Абукар могла попасть на столь крупные международные соревнования.

Пользователи соцсетей уже успели назвать бегунью из Сомали худшей спортсменкой в истории. В комментариях появились призывы к министру спорта африканской страны подать в отставку, если он допустил выступление столь неквалифицированного атлета на крупном международном старте.

После такого выступления министр спорта Сомали Барре Мохамуд публично принес извинения, а также отстранил от работы председателя Федерации легкой атлетики Хади Аден Дахир. Такое решение было cпровоцировано cлухами о том, что бегунья Абукар являетcя родcтвенницей (предположительно, племянницей) чиновницы и получила доcтуп на cоревнования именно благодаря родcтву, пишет Gazeta.ru.

Союз университетского спорта Сомали после этого заявил, что не отправлял в Китай в качестве официального представительства ни одного спринтера. По словам министра спорта, их ведомство также не имело никакого отношения к выбору Абукар для выступления в Китае, ее послал один из университетов Могадишо, сообщает Somali Times.

"То, что произошло сегодня, было неприемлемо для сомалийского народа, мы очень сожалеем, как министерство, и приносим свои извинения обществу", - сказал Мохамуд, пообещав провести расследование, как спортсменка попала на Универсиаду.

Со своей стороны, Федерация легкой атлетики Сомали сообщила местному телевидению, что по этому поводу будет начато расследование. По словам журналиста Хасана Истиллы, министр спорта Сомали заявил, что планирует привлечь к ответственности чиновников за "национальный позор страны", сообщает RG.ru.

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Метки:
Легкая атлетика

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