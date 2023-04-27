Звезду UFC не допустили до боя. Подробности

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду выбыл из карда турнира UFC 290, который пройдет в июле, сообщает "Чемпионат". Бразилец должен был провести поединок с ангольцем Манелом Капе, но теперь он отменен.

В последнем поединке с Брэндоном Морено Фигейреду получил травму глаза и до сих пор не залечил ее. Врачи не допустили бойца до участия в поединках в ближайшее время.

"Я все еще травмирован. Я попросил бой, сказал менеджеру, что уже хочу драться. Но когда я получил соперника, то посоветовался с физиотерапевтом и офтальмологом, и они сказали, что мое зрение еще не восстановилось на сто процентов. Бывают дни, когда я вижу все нормально, но иногда все совсем не в порядке, особенно после тренировок. Так что было решено, что я пройду полные шесть месяцев медицинского отстранения", - сказал Фигейреду в подкасте Trocacao Franca.

Напомним, в последнем поединке в январе этого года Фигейреду проиграл Морено и потерял чемпионский пояс UFC.

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