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Звездный боец UFC захотел подраться с футболистом "Манчестер Сити"

Звездный боец UFC захотел подраться с футболистом "Манчестер Сити"
©instagram.com/theufcbaddy

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт, являющийся болельщиком "Ливерпуля", рассказал, с кем из футболистов хотел бы выйти в октагон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сначала на его радаре находился Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), теперь - Бернарду Силву ("Манчестер Сити").

"Сперва это был Бруну Фернандеш. Но его слишком переоценили. Теперь это Бернарду Силва. Я не знаю никого, кому нравится этот парень. Он удивительный футболист. Но он ужасный негодяй. В тот раз, когда нам ("Ливерпулю") выставили чемпионский коридор, он просто так стоял там. Давай, парень", - приводит слова Пимблетта MMA News.

Отметим, что Пимблетт дебютировал в UFC в сентябре 2021 года. На его счету три победы в трех боях американского промоушена. В каждом из них он получил награду "Выступление вечера". В октагон британец должен вернуться 11 декабря, когда в рамках UFC 282 проведет поединок против американца Джареда Гордона.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2 Манчестер Сити 14 10 2 2 40-14 32
3 Ньюкасл Юнайтед 15 8 6 1 29-11 30
4 Тоттенхэм Хотспур 15 9 2 4 31-21 29
5 Манчестер Юнайтед 14 8 2 4 20-20 26
6 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7 Брайтон энд Хов Альбион 14 6 3 5 23-19 21
8 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
11 Кристал Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
12 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13 Лестер Сити 15 5 2 8 25-25 17
14 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15 Лидс Юнайтед 14 4 3 7 22-26 15
16 Вест Хэм Юнайтед 15 4 2 9 12-17 14
17 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
18 Ноттингем Форест 15 3 4 8 11-30 13
19 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 15 2 4 9 8-24 10

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Метки:
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