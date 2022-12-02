Звездный боец UFC захотел подраться с футболистом "Манчестер Сити"

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт, являющийся болельщиком "Ливерпуля", рассказал, с кем из футболистов хотел бы выйти в октагон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сначала на его радаре находился Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), теперь - Бернарду Силву ("Манчестер Сити").

"Сперва это был Бруну Фернандеш. Но его слишком переоценили. Теперь это Бернарду Силва. Я не знаю никого, кому нравится этот парень. Он удивительный футболист. Но он ужасный негодяй. В тот раз, когда нам ("Ливерпулю") выставили чемпионский коридор, он просто так стоял там. Давай, парень", - приводит слова Пимблетта MMA News.

Отметим, что Пимблетт дебютировал в UFC в сентябре 2021 года. На его счету три победы в трех боях американского промоушена. В каждом из них он получил награду "Выступление вечера". В октагон британец должен вернуться 11 декабря, когда в рамках UFC 282 проведет поединок против американца Джареда Гордона.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса