Звезда UFC попросил себя уволить

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с просьбой уволить его.

Звезда UFC упомянул в обращении главу организации Дану Уайта и начальника юридического отдела UFC Хантера Кэмпбелла. "Извините, что приходится делать это вот так, но вы не даете мне подраться. А мне есть чем занять себя в этой жизни", - написал Диаз в твиттере.

Свой последний бой Диаз провел в июне 2021 года на турнире UFC 263, когда проиграл британцу Леону Эдвардсу. В декабре 2021-го он продлил контракт с UFC.

Диаз стал первым бойцом UFC, который сумел нанести поражение Конору МакГрегору. В марте 2016-го он вынудил ирландца сдаться в их очном поединке. Во втором бою с ирландцем он потерпел поражение.

I Would like to request to be released from the @ufc @danawhite @hunter

I apologize for asking online but u don’t give me a fight asap I got shit to do

