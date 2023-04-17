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"Я не романтик". Рахмонов рассказал о своей семье

"Я не романтик". Рахмонов рассказал о своей семье
©UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (17-0), выступающий в полусреднем весе UFC, рассказал о своей семье, передает корреспондент Vesti.kz. Рахмонов признался, что не является романтиком, и отметил, что старается много времени уделять детям.

- А как ты отдыхаешь? Может, прогулки в горах, на велосипедах, ходишь в кинотеатры?

- Да, я люблю много ходить пешком, велосипед, само собой. Сейчас не могу позволить себе сходить в кинотеатр, потому что люди будут отвлекать, просить сфотографироваться, а это уже не отдых. Меня даже жена спрашивает, почему не приглашаю ее никуда.

- Ну мы, женщины, все такие, наверное, ждем больше романтики. Жена из мира спорта?

- Не хочу об этом говорить. Может, когда-то и занималась, но в целом она не из мира спорта.

- А из какой она сферы?

- Она только оканчивает вуз, была пауза.

- Как часто ты даришь жене подарки и цветы?

- Честно говоря, я не романтик.

- У твоей жены есть поводы для обид: за границу не берешь, цветы не даришь, она постоянно дома с детьми.

- Стараюсь детям уделять много времени. Они тоже скучают и ищут меня всегда.

- Старшая дочь понимает, что ее отец - чемпион?

- Да, если видит где-то по телевизору или в интернете, говорит: "Это мой папа", и руками имитирует удары (показывает руками. - Прим. ред.), - сказал Рахмонов в интервью YouТube-каналу Лейлы Султанкызы.

Напомним, последний бой Рахмонов провел в марте на UFC 285 в Лас-Вегасе, где досрочно победил Джеффа Нила.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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