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Взорвал мир UFC в 2020 году, а затем неожиданно объявил о завершении карьеры. Чем известен боец, которого уговорил остаться Кадыров

Недавно он чуть не умер после тренировки.

Взорвал мир UFC в 2020 году, а затем неожиданно объявил о завершении карьеры. Чем известен боец, которого уговорил остаться Кадыров
Хамзат Чимаев. Фото: UFC©️
Новости спорта Смешанные UFC
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26-летний боец UFC Хамзат Чимаев (9-0) во вторник объявил о завершении карьеры, чем поверг в шок всех фанатов смешанных единоборств. Шведский файтер чеченского происхождения ссылался на здоровье, поблагодарил своих поклонников, а также сделал вывод, что состояние организма важнее. Но уже вскоре заявление сделал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, успокоив всех фразой: "Хамзат не уходит, он остается". Корреспондент Vesti.kz рассказал подробнее о Чимаеве, слава к которому пришла меньше года назад, и спрогнозировал дальнейшее будущее в карьере спортсмена.

В 19-летнем возрасте Чимаев, уже занимавшийся на родине борьбой, переехал в Швецию в статусе беженца. Там уже жили его отец и брат. В новой для себя стране будущий профессиональный файтер продолжал тренироваться, а через некоторое время стал чемпионом Швеции по борьбе. Позже у Хамзата появился интерес к смешанным единоборствам. 

В 24 года "Волк" начал выступать на профессиональном уровне в октагоне. До этого у него была непродолжительная любительская карьера в ММА, где он досрочно победил троих соперников. В профессионалах Хамзат за три месяца удосрочил двоих оппонентов, после чего подписал контракт с лигой Brave CF.

В ноябре 2018 года он дебютировал в Brave. За 11 месяцев провел четыре поединка в промоушене, отметившись тремя нокаутами и одним сабмишеном. После этого Чимаев не бился на протяжении девяти месяцев, но это того стоило - дальше были выступления в UFC.

15 июля 2020 года Чимаев дебютировал в известнейшем промоушене, во втором раунде задушив Джона Филлипса (22-11-0-1). Бой проходил в среднем весе, но Хамзат сразу дал ясно понять, что собирается биться как в этом дивизионе, так и в полусреднем. В данном противостоянии Чимаев нанес 124 удара по сопернику, пропустив всего два. После окончания поединка Хамзат обратился к руководству UFC и попросил бой на следующей неделе. 

Дана Уайт был впечатлен Чимаевым, поэтому не смог отказать ему. Уже 25 июля, спустя десять дней, Хамзат нокаутировал Риса МакКи (10-4-1) в стартовой пятиминутке. В этом бою он нанес 68 точных ударов, не пропустив ни одного. Более того, МакКи даже не попытался выбрасывать их, так как Чимаев не дал возможности, успешно переведя его на настил. 

В сентябре соперником Хамзата был более опытный Джеральд Миршерт (31-14), у которого за плечами 11 поединков в UFC. Этот бой завершился очень быстро - уже на 17-й секунде Чимаев нокаутировал американца чуть ли не первым попаданием. 

Спустя некоторое время в UFC анонсировали бой Чимаева с топовым полусредневесом Леоном Эдвардсом (18-3), входящим в топ-3 претендентов и идущего на серии из восьми побед. Это было на уровне боя мечты для Чимаева, ведь мало кому удавалось так быстро добраться до поистине топовых оппонентов в UFC. Тем более, многие файтеры на месте Эдвардса отказались бы от схватки, имея в виду, что уж больно серьезная разница в позициях и большой риск оступиться. Но Леон не дрался с лета 2019 года, а еще он хотел стать первым, кто остановит "поезд хайпа" Хамзата.

Противостояние должно было состояться 19 декабря, но этому было не суждено случиться. У Эдвардса диагностировали коронавирус, а бой перенесли на 20 января нового года. 

Спустя месяц им не дал встретиться вновь коронавирус, теперь уже со стороны Чимаева. Вот здесь и начались самые сложные и страшные времена для Хамзата. 

Спортсмен очень сложно переносил коронавирус, и не менее опасными были его последствия. Он долго не мог тренироваться в полную силу, чувствовал себя не лучшим образом. Бой был переназначен на 13 марта, но уже за месяц до этой даты Хамзат заявил, что не примет участия в поединке, так как не успеет набрать форму. 

Многие люди начали смеяться над Хамзатом. Ведь в 2020 году он готов был драться каждую неделю, а теперь стал тем, чьи бои чаще всего срываются. Но эти любители смешанных единоборств не понимали всей серьезности ситуации.

Тренер бойца, Махди Шаммас, в интервью BJ Penn сказал следующее: "В один из дней после тренировки Хамзат даже не смог добраться до комнаты. У него попросту не было сил дойти… В итоге парень уснул в лобби отеля. Он не мог тренироваться. Друзья Хамзата звонили и говорили мне, что он даже не может говорить. У него была высокая температура, нестерпимая головная боль, мышцы болели. Потом за ним приехала скорая и забрала его в больницу. Даже после госпитализации он звонил мне и говорил о плохом состоянии… Он думал, что умрет. Ему было реально плохо". 

Во вторник, 2 марта, Чимаев сделал серьезное заявление, в котором сообщил, что собирается уйти из профессионального спорта:

Но в этот же день свое заявление сделал глава Республики Кадыров:

"Друзья, вы наверняка уже слышали новость про Хамзата Чимаева, который в своем аккаунте заявил об уходе из UFC. Не поверив своим глазам, я позвонил и поговорил с Чимаевым. Хамзат рассказал, что восстановление после болезни протекает медленно, и, пытаясь быть честным и откровенным с болельщиками, он решил не обнадеживать их. Я сказал ему, что от этой новости расстроился весь чеченский народ. Напомнил Чимаеву, что на его победу возлагает большие надежды вся наша молодежь, которую он вдохновляет, да что говорить - миллионы болельщиков в России и мире! И если фанатам нужно ждать его возвращения, то все мы с трепетом и терпением будем предвкушать его выход в октагон", - сообщил Кадыров.

В заключение он сообщил о скором прибытии Чимаева в Чечню:

"В ходе нашего разговора Чимаев понял, насколько его карьера важна для каждого чеченца, и пообещал приложить все усилия, чтобы восстановиться в кратчайшие сроки. В ближайшее время он прилетит в республику, где закончит курс реабилитации, проведет сборы и начнет тренировки. А это значит, что Хамзат не уходит, он остается и будет биться до конца. "Сердце и тело прошептало: "Все!" - именно так написал Хамзат. Но чеченский дух и воля к победе кричат ему: "Вперед!". Поэтому я точно знаю, что Хамзат заберет пояс UFC и докажет, что он лучший из лучших!" - порадовал болельщиков Чимаева Кадыров.

Президент UFC Уайт также сделал краткое заявление по этой теме. Он попросил болельщиков успокоиться, заявив, что Чимаев никуда не уходит, а написал свой пост в соцсетях "на эмоциях". 

Вероятнее всего, Чимаев действительно вернется в клетку. Пусть для восстановления и понадобится некоторое время, но это того стоит. У Хамзата есть большой потенциал в UFC. Проведя всего три боя, он заставил говорить о себе всех - болельщиков, журналистов, а также других звездных файтеров промоушена. 

Какую-то роль в этом сыграл и звонок Кадырова, но есть ощущение, что рано или поздно Хамзат и сам пришел бы к тому, что нужно продолжать, но сначала восстановившись. Поэтому остается ждать, когда "Волк" оправится от всех недугов и сможет набрать свою оптимальную форму. Он уже успел войти в историю UFC, написав свое имя в ней яркими красками. 

Отметим, что в полусреднем весе также выступает казахстанец Шавкат Рахмонов (13-0). Ранее он заявил, что если предложат бой с Чимаевым, то поединок будет принят.

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Метки:
Чечня Швеция Кадыров Рамзан MMA UFC Рахмонов Шавкат Чимаев Хамзат

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