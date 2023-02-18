"Впереди у него несколько больших поединков". Менеджер Рахмонова - о бое с Чимаевым и о турнире UFC в Казахстане

Менеджер Саят Абдрахманов в интервью youtube-каналу Captain Hardcore высказался о вероятности проведения турнира UFC в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане, а также ответил на вопрос о бое между Шавкатом Рахмоновым и Хамзатом Чимаевым.

- Три года назад чуть было не устроили турнир UFC в Казахстане. С тех пор были подвижки провести турнир в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане?

- Нет, я думаю, в ближайшее время в регионе не будут проводиться турниры UFC.

- Болельщики из Казахстана просят рассказать, как будет выглядеть поединок Шавката Рахмонова и Хамзата Чимаева?

- У меня есть большие сомнения, что этот поединок вообще состоится. Есть ощущение, что Хамзат перейдет на категорию выше, я думаю, впереди у него несколько больших поединков. Посмотрим, будет ли он после этого выступать. Шавкату нужно сосредоточится на своем дивизионе.

Напомним, что Рахмонов, чьи интересы представляет Абдрахманов, уже находится в США и готовится к предстоящему поединку. На данный момент казахстанец идет десятым в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, а его оппонент располагается на седьмой строчке.

В американском промоушене Шавкат провел четыре боя, в которых одержал досрочные победы - две из них пришлись на первые раунды, другие - на вторые.

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