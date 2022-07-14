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В лиге Хабиба высказались о шансах Рахмонова на титул в UFC

В лиге Хабиба высказались о шансах Рахмонова на титул в UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94/

Президент лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC Шамиль Завуров высказался о перспективах казахстанского бойца Шавката Рахмонова (16-0) в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Шавкат себя показывает все лучше и лучше с каждым годом, думаю, что у него большое будущее в UFC. Главное не останавливаться. Я его заметил еще на турнирах лиги М-1, уверен, что у него очень хорошие перспективы, думаю, что через год он может спокойно дойти до титула", - заявил Завуров в интервью Sports.ru.

Напомним, в последнем бою Рахмонов одержал победу над американцем Нилом Мэгни (26-9).

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Нурмагомедов Хабиб

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