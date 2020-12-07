"В Казахстане все узнавали! Я в шоке был". Тренер - о доброте и популярности бойца UFC Забита

Димаш Тулегенов

Главный тренер клуба Dagestan Fighter Мансур Учакаев в интервью YouTube-каналу "Ушатайка" рассказал о доброте своего подопечного Забита Магомедшарипова (18-1) и последней поездке в Казахстан.



Наставник топового полулегковеса UFC заявил, что у Магомедшарипова была травма, а именно - вывих ключицы. В ноябре Забит прилетел в Нур-Султан к врачу-кинезиологу, который вправил ключицу и избавил известного бойца от дискомфорта.



Также Учакаев рассказал о доброте Магомедшарипова и его взаимоотношениях с фанатами, приведя пример из последней поездки в Казахстан.



"Забит - очень хороший человек. Даже если он видит, что кто-то хочет сфотографироваться с ним, то он сам его к себе подзывает. Он - простой человек. Из-за этого он тоже очень сильно устает. Например, мы в Казахстане были около недели. Его там все узнавали! Я даже сам в шоке был, как они умудрялись узнавать. Все фоткались с ним, от этого тоже устаешь сильно. Надо быть энергетическим монстром, как Хабиб, чтобы после этого не уставать", - заключил Учакаев.





Отметим, что в настоящий момент Забит находится на третьем месте в списке претендентов на пояс UFC в полулегком весе. В лучшей лиге мира дагестанец провел шесть боев, выиграв в каждом из них.