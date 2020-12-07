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"В Казахстане все узнавали! Я в шоке был". Тренер - о доброте и популярности бойца UFC Забита

Известный полулегковес приезжал в Нур-Султан в ноябре.

"В Казахстане все узнавали! Я в шоке был". Тренер - о доброте и популярности бойца UFC Забита
Забит Магомедшарипов. Фото: MMA Fighting©️
Новости спорта Смешанные UFC
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Главный тренер клуба Dagestan Fighter Мансур Учакаев в интервью YouTube-каналу "Ушатайка" рассказал о доброте своего подопечного Забита Магомедшарипова (18-1) и последней поездке в Казахстан.

Наставник топового полулегковеса UFC заявил, что у Магомедшарипова была травма, а именно - вывих ключицы. В ноябре Забит прилетел в Нур-Султан к врачу-кинезиологу, который вправил ключицу и избавил известного бойца от дискомфорта.

Также Учакаев рассказал о доброте Магомедшарипова и его взаимоотношениях с фанатами, приведя пример из последней поездки в Казахстан. 

"Забит - очень хороший человек. Даже если он видит, что кто-то хочет сфотографироваться с ним, то он сам его к себе подзывает. Он - простой человек. Из-за этого он тоже очень сильно устает. Например, мы в Казахстане были около недели. Его там все узнавали! Я даже сам в шоке был, как они умудрялись узнавать. Все фоткались с ним, от этого тоже устаешь сильно. Надо быть энергетическим монстром, как Хабиб, чтобы после этого не уставать", - заключил Учакаев.

Отметим, что в настоящий момент Забит находится на третьем месте в списке претендентов на пояс UFC в полулегком весе. В лучшей лиге мира дагестанец провел шесть боев, выиграв в каждом из них.

 

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Метки:
MMA UFC Нурмагомедов Хабиб Казахстан Нур-Султан

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