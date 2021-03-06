Уволенная из UFC девушка-боец показала новое откровенное фото

Одна из самых сексуальных девушек ММА американка Рэйчел Остович опубликовала очередное откровенное фото в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В этот раз спортсменка в откровенном наряде позирует на пляже:
В смешанных единоборствах 30-летняя Остович одержала четыре победы и потерпела шесть поражений. В последнем поединке 28 ноября в рамках турнира UFC Fight Night 184 она проиграла нокаутом соотечественнице Джине Мазани, после чего была уволена из UFC.
В ММА пришла в 2014 году.
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