Усману предложили бой с Рахмоновым. Его реакция удивила всех

В одном из последних интервью у нигерийца Камару Усмана спросили о поединке с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым. Ответ немного удивил, передает Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Спорт Шредингера".

Усман был гостем на телевизионной передаче, где его неожиданно ошарашили вопросом: "А ты хочешь подраться с Рахмоновым?". Это озадачило Камару, который не сразу определился с ответом.

В последний раз Рахмонов выходил в октагон в декабре 2023 года, когда удушающим приемом во втором раунде победил американца Стивена Томпсона. Для последнего поражение сабмишеном стало первым первым в карьере. Для "Номада" эта победа стала шестой в шести боях в UFC, причем все досрочные.

Отметим, что в данный момент Рахмонов идет третьим в рейтинге полусредневесов, а Усман лидирует в списке. Между ними расположился Белал Мухаммад, а чемпионом организации является Леон Эдвардс.