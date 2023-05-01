Уроженка Казахстана прокомментировала скандальное интервью после дебюта в UFC

Уроженка Казахстана и боец UFC Ирина Алексеева (5-1) заявила, что многие люди используют ненормативную лексику, и ей не стыдно за свое интервью после дебюта в промоушене, сообщает корреспондент Vesti.kz. Она отметила это в интервью "Матч ТВ".

В минувшую субботу Алексеева дебютировала в UFC в Лас-Вегасе и одержала победу над швейцаркой Стефани Эггер, применив болевой прием "рычаг колена" в первом раунде. Таким образом, она стала четвертой женщиной в истории промоушена, которая победила свою соперницу этим приемом. После боя Алексеева дала интервью на русском языке, в котором использовала нецензурную лексику.

- Уже многие пишут, что это шедевр. Где‑то 90 процентов людей кайфанули, но и есть те, кто критикует. Но мне на самом деле безразлично. Это мои ощущения на тот момент, поэтому я так и сказала. Зачем мне подбирать слова? Я же не в детском садике. Я среди состоявшихся личностей. Нормальные люди матерятся. А есть те, кто матерятся, но корчат из себя святош. А я такая, какая есть. Кому нравлюсь - мне это приятно. Кому нет… Да не смотрите. Что вы? Мне безразлично. Я к этому нормально отношусь - у каждого есть свое мнение.

- "Я люблю, когда мне заходят сзади, мне так удобнее работать". Согласитесь, эту вашу фразу можно по‑разному интерпретировать.

- Вот вольники же спину забирают, а мне нравится, потому что мне удобно работать из позиции (когда отдаешь спину. - Прим. ред). Это патовая ситуация для многих грэпплеров. У меня есть свой прием, и я умудряюсь из этого положения, даже будучи на коленях, подвернуться под соперника и попытаться либо выйти, либо на болевой перейти. Конечно, я сказала эту двусмысленную фразу в контексте моего любимого черного юмора. И в плане бойцовских приемов, и в плане… Когда я сплю, люблю, когда меня сзади обнимают. Так что здесь можно все под ключ интерпретировать.

Отметим, что Алексеева является уроженкой Атырау. Она прожила на родине до 14 лет, после чего переехала в Челябинск (Россия). Ранее сайт UFC ошибочно указал бойца как представительницу Казахстана.

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