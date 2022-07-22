Уроженец Казахстана дал прогноз на бои Чимаева и Махачева

Уроженец Казахстана, боец UFC Рафаэль Физиев (12-1) высказался о грядущих поединках между Хамзатом Чимаевым (11-0) и Нейтом Диазом (20-13), а также Исламом Махачевым (22-1) и Чарльзом Оливейрой (33-8), сообщает "Спорт-Экспресс".

"Думаю, Махачев победит Оливейру, потому что у него отличный контроль сверху. У него больше шансов на победу. Посмотрим, что будет. Кто победит в бою Чимаева и Диаса? Думаю, что Чимаев", - сказал Физиев.

Поединок Чимаева и Диаса возглавит UFC 279. Турнир должен состояться 10 сентября на "Ти-Мобайл Арена" в Лас-Вегасе (США).

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Свой последний бой Физиев провел 9 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где в главном событии турнира UFC on ESPN 39 нокаутировал бывшего чемпиона легкого дивизиона Рафаэля Дос Аньоса. Этот успех позволит ему приблизиться к топ-5 рейтинга UFC.

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