UFC отреагировал на взлет Шавката Рахмонова в рейтинге

UFC отметил стремительный рывок Шавката Рахмонова в рейтинге полусреднего веса организации, сообщает корреспондент Vesti.kz. Теперь Номад занимает шестое место.
"Кочевник, движешься на вершину!" - гласит подпись к публикации в Instagram самого престижного промоушена.
До этого Рахмонов делил девятое место с Висенте Луке.
Отметим, что чемпионом дивизиона и лидером рейтинга в этом весе является Леон Эдвардс.
Добавим, что недавний соперник казахстанца Джефф Нил, который занимал восьмую строчку, утратил одну позицию и располагается на девятом месте.
Рахмонов и Нил встретились на турнире UFC 285. Казахстанец победил удушающим приемом в третьем раунде.
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