В UFC назвали нового претендента на чемпионский пояс Хабиба

Бразильский боец Чарльз Оливейра, одержавший уверенную победу над американцем Тони Фергюсоном, стал одним из претендентов на титул чемпиона UFC в легком весе, сообщают Vesti.kz.
Как отметил на пресс-конференции глава организации Дана Уайт, нужно только дождаться обновления официального рейтинга.
"Он выглядел потрясающе. Поможет ли ему эта победа включиться в гонку за титулом? Рейтинги обновятся во вторник, посмотрим. Но, без сомнений, он победил одного из лучших бойцов в мире и тяжелейшего соперника. Так что да, он в числе претендентов на титул", - сказал Уайт.
Напомним, Оливейра победил Фергюсона единогласным решением судей в со-главном бою турнира UFC 256 в Лас-Вегасе (США). Чемпионом же в легком весе по-прежнему является россиянин Хабиб Нурмагомедов.
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