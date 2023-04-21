UFC назначил супербой с участием сбежавшего от Рахмонова файтера

Руководство UFC быстро нашло решение по поводу соглавного боя на турнире UFC 288, который стал проблемой после травмы претендента в легком весе Чарльза Оливейры у которого сорвался поединок с Бенеилом Дариушем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Теперь известно, что на арене Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США 6 мая в октагоне встретятся бразильский полусредневес Гилберт Бернс и американец Белал Мухаммад.

Оба бойца являются высокорейтинговыми и готовы к бою. Бернс выступал в последнем турнире UFC 287 и одержал победу над Хорхе Масвидалем. Также он поставил условие для своего возвращения в октагон - провести поединок против чемпиона в своей весовой категории.

Мухаммад, в свою очередь в очередной раз заявил, что не хочет драться с проспектом Шавкатом Рахмоновым и выбрал соперника, который стоит выше него в рейтинге. В последнее время активно ходили разговоры об этом поединке.

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