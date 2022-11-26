UFC анонсировал следующий бой казахстанца Сергея Морозова

Бой казахстанца Сергея Морозова (18-5) против американца Джорни Ньюсона (10-3) был официально анонсирован на официальной странице UFC Russia в Instagram, передает корреспондент Vesti.kz.

Их схватка состоится 18 декабря на турнире UFC Vegas 66. На этом же турнире выступит Дамир Исмагулов, который встретится в октагоне с Арманом Царукяном.

Морозов провел четыре поединка в американском промоушене и одержал две победы при двух поражениях. Ньюсон же также имеет четыре боя в UFC при одной победе, двух поражениях и одном несостоявшемся поединке.

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