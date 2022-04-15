У Рахмонова нашли задатки будущего чемпиона

Известный сайт MMAmania.com, посвященный смешанным единоборствам, выразил мнение о бое между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (15-0) и американцем Нилом Мэгни (26-8), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Мэгни, по прозвищу "Гаитянская сенсация", анонсировал бой с Рахмоновым в UFC.

"Рахмонов, непобежденный (15-0) и имеющий в своем послужном списке только победы нокаутом, является самым горячим 170-фунтовым перспективным бойцом, не считая Хамзата Чимаева (и не сравнивайте их). Все три своих выхода в октагон он выиграл довольно легко, а в последний раз разгромил Карлстона Харриса хуком в первом же раунде. У казахского спортсмена есть все задатки будущего чемпиона, но этот бой станет для него значительным шагом вперед.

Мэгни уже был там и сделал это, победив нескольких потенциальных "будущих чемпионов" за почти десятилетний период своего пребывания в UFC. В настоящее время он занимает десятое место в рейтинге и выиграл два боя подряд, в последний раз одолев Макса Гриффина. У Мэгни заслуженная репутация человека, который принимает участие в сложных поединках, и он снова доказывает свою смелость, принимая бой с нерейтинговым, но очень талантливым новичком", - пишет сайт.

Поединок Рахмонов - Мэгни запланирован на 26 июня.

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