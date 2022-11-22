"У нас есть Шавкат Рахмонов". Появились подробности переговоров по турниру UFC в Казахстане

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала раскрыл подробности переговоров с UFC о проведении турнира в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru. Также он заявил, что Шавкат Рахмонов (16-0) должен провести предтитульный бой в Казахстане.

"Мы со своей стороны делаем попытки провести переговоры с UFC о проведении турнира в Казахстане. У нас две задачи - в Казахстане очень жаркая и сильная аудитория, и мы готовы к тому, чтобы у нас почти в каждом весе был свой боец в UFC. Во-вторых, мне стало бы интересно провести бойцов из нашей лиги до UFC. Сейчас я вижу бойцов, способных там выступить. Ну и у нас есть Шавкат Рахмонов, о котором говорит весь мир, что он достоин быть в топ-5, драться за предтитульник. И, конечно, мы хотим, чтобы этот бой прошел в Казахстане.

Привезя UFC к нам, мы хотим, чтобы еще 2-3 бойца из Казахстана подписались туда. Сейчас ведем переговоры, и что радует, нас выслушивают. Я не знаю точную сумму, сколько стоит привезти UFC в Казахстан, я слышал, что есть этому стоимость, официально прописанная в договоре между лигой и страной-организатором. Но поверьте, что многие наши меценаты, партнеры, друзья, они не пожалеют денег на то, чтобы UFC приехал в Казахстан. Все понимают, что от этого будет большая польза для молодежи страны. В этом плане у нас очень патриотично настроенные люди!" - заявил Карабала.

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