"Ты лгун. Бог наказывал тебя уже не раз". Фергюсон вступил в жесткую перепалку с МакГрегором

Американский боец UFC Тони Фергюсон, похоже, не считает увеличение массы Конора МакГрегора законным или естественным. Он обвинил ирландца в использовании гормона роста и сказал, что это результат его слабого психического и физического состояния, сообщает Чемпионат.

"Единственное, что я прочитал, было "Посмотри, какой он большой". Мужик! Я отымею этих клоунов, когда вернусь", - гласил пост МакГрегора в "Твиттере".

На это Фергюсон ответил: "Прием гормона роста сделал свое дело с твоим телосложением. Ты психически слаб, как и твоя хрупкая-хрупкая нога. Малыш, это заставит тебя сломаться. Продолжай качать свою грудь. Ты лгун. Бог наказывал тебя уже не раз. Тебе нравится нападать на обычных людей и диджеев?"

"Боже, благослови тебя господь, малыш. Твоя умственная отсталость - это печальный случай. Я собираюсь поделиться видео твоей испуганной жены, которое мне прислали, где вы кричите и плачете, когда громите свой дом. Какой же ты скучный ублюдок. Без мозгов. Пустая голова. Полоса неудач. Жена в страхе присылает нам видео.

Мы с тобой однажды еще встретимся, приятель, и я закончу твою жизнь. Я уже выиграл все пояса и деньги в этой игре. Просто хочу убить одну из ваших крыс там, теперь это единственное, что мне осталось сделать. И смотри, как я это делаю", - гласят публикации МакГрегора в "Твиттере", на которые ссылается MMAJunkie.

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport