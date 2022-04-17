 LExOhWlQbrUFJDZJjByiAdvyKxIaRXltlyzRFkaM
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Полное видео боя Головкин - Мурата
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Цена победы. Девушка-боец UFC показала изуродованное лицо после боя

Цена победы. Девушка-боец UFC показала изуродованное лицо после боя
©Jeff Bottari/Zuffa LLC
Новости спорта MMA UFC

Шведская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэнни Кианзад показала изуродованное лицо после поединка против соотечественницы Лины Ленсберг на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Кианзад выложила в твиттере фото, на котором видно разбитое в кровь лицо. Также девушка указала на свою улыбку без двух передних зубов, которых она лишилась в 2018 году на турнире серии UFC Ultimate Fighter.

Сам поединок завершился победой Кианзад решением судей. Всего в MMA спортсменка провела 23 поединка при 17 победах и шести поражениях. У ее соперницы десять побед и шесть поражений.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
UFC

Реклама

Реклама

Реклама

Новости
Сегодня , 20:30
UFC
Цена победы. Девушка-боец UFC показала изуродованное лицо после боя Цена победы. Девушка-боец UFC показала изуродованное лицо после боя
Сегодня , 15:20
UFC
Известный промоутер намерен помириться с президентом UFC Известный промоутер намерен помириться с президентом UFC
Сегодня , 14:49
UFC
Экс-чемпион UFC высказался о скандальном поражении россиянина Экс-чемпион UFC высказался о скандальном поражении россиянина
Сегодня , 11:36
UFC
Американец из дивизиона Рахмонова выиграл главный бой UFC Vegas 51 Американец из дивизиона Рахмонова выиграл главный бой UFC Vegas 51
Сегодня , 10:19
UFC
Скандалом завершился дебютный бой россиянина в UFC Скандалом завершился дебютный бой россиянина в UFC
Сегодня , 09:13
UFC
Рахмонов? Хамзату Чимаеву подобрали соперников в UFC Рахмонов? Хамзату Чимаеву подобрали соперников в UFC
Вчера , 18:14
UFC
Казах из UFC получил нового соперника Казах из UFC получил нового соперника
Вчера , 17:50
UFC
"Нет уважения к старшим". Российского бойца UFC раскритиковали за поражение в титульном реванше "Нет уважения к старшим". Российского бойца UFC раскритиковали за поражение в титульном реванше
Вчера , 10:41
UFC
Шавкат Рахмонов может ворваться в топ-10 в UFC. Подробности Шавкат Рахмонов может ворваться в топ-10 в UFC. Подробности
15 апреля, 23:17
UFC
Бразильский файтер в двух словах описал бой с казахстанцем в UFC Бразильский файтер в двух словах описал бой с казахстанцем в UFC
15 апреля, 21:06
UFC
Рахмонов обратился к своему сопернику из топ-10 UFC Рахмонов обратился к своему сопернику из топ-10 UFC
15 апреля, 20:05
UFC
Казахстанец отозвался о своем бое в UFC Казахстанец отозвался о своем бое в UFC
15 апреля, 19:07
UFC
Шавкат Рахмонов отреагировал на бой казахстанца в UFC Шавкат Рахмонов отреагировал на бой казахстанца в UFC
15 апреля, 18:31
UFC
Казахстанский файтер получил обидчика Жумагулова на следующий бой в UFC Казахстанский файтер получил обидчика Жумагулова на следующий бой в UFC
15 апреля, 15:45
UFC
У Рахмонова нашли задатки будущего чемпиона У Рахмонова нашли задатки будущего чемпиона
15 апреля, 11:17
UFC
Казахстанские звезды ММА выступят в июне: три боя в UFC, гран-при АСА и титульник в лиге Хабиба Казахстанские звезды ММА выступят в июне: три боя в UFC, гран-при АСА и титульник в лиге Хабиба
15 апреля, 10:30
UFC
Требовал уволить из UFC. Что нужно знать о сопернике казахстанца в борьбе за миллион долларов Требовал уволить из UFC. Что нужно знать о сопернике казахстанца в борьбе за миллион долларов
15 апреля, 09:58
UFC
В UFC официально подтвердили бой Дамира Исмагулова В UFC официально подтвердили бой Дамира Исмагулова
15 апреля, 08:36
UFC
"Сенсация" из UFC объявил о бое с Шавкатом Рахмоновым "Сенсация" из UFC объявил о бое с Шавкатом Рахмоновым
15 апреля, 07:52
UFC
Определена дата следующего боя Шавката Рахмонова в UFC Определена дата следующего боя Шавката Рахмонова в UFC
15 апреля, 07:30
UFC
Опасный нокаутер и друг Чимаева. Чем известен следующий соперник Исмагулова в UFC Опасный нокаутер и друг Чимаева. Чем известен следующий соперник Исмагулова в UFC
14 апреля, 21:06
UFC
Куат Хамитов обратился к казахстанскому бойцу UFC Куат Хамитов обратился к казахстанскому бойцу UFC
14 апреля, 18:53
UFC
"Будет особая интрига". Названо ключевое преимущество "сенсации" над Рахмоновым "Будет особая интрига". Названо ключевое преимущество "сенсации" над Рахмоновым
14 апреля, 17:40
UFC
В UFC подерутся два бывших соперника Жалгаса Жумагулова В UFC подерутся два бывших соперника Жалгаса Жумагулова
14 апреля, 16:36
UFC
Американский боец раскритиковал главу UFC за поддержку Яна Американский боец раскритиковал главу UFC за поддержку Яна
14 апреля, 15:33
UFC
Дамир Исмагулов получил соперника и дату следующего боя в UFC Дамир Исмагулов получил соперника и дату следующего боя в UFC
14 апреля, 14:28
UFC
Боец UFC из Казахстана отреагировал на досрочную победу Головкина Боец UFC из Казахстана отреагировал на досрочную победу Головкина
14 апреля, 12:46
UFC
Риск смертной казни. Как экс-чемпион UFC попал в тюрьму из-за педофила Риск смертной казни. Как экс-чемпион UFC попал в тюрьму из-за педофила
14 апреля, 09:01
UFC
Станет для него "адом", или почему бой с Рахмоновым - приговор для Нила Мэгни Станет для него "адом", или почему бой с Рахмоновым - приговор для Нила Мэгни
14 апреля, 01:45
UFC
Шавкату Рахмонову подобрали топового соперника в UFC Шавкату Рахмонову подобрали топового соперника в UFC

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus