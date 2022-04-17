Цена победы. Девушка-боец UFC показала изуродованное лицо после боя

Шведская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэнни Кианзад показала изуродованное лицо после поединка против соотечественницы Лины Ленсберг на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Кианзад выложила в твиттере фото, на котором видно разбитое в кровь лицо. Также девушка указала на свою улыбку без двух передних зубов, которых она лишилась в 2018 году на турнире серии UFC Ultimate Fighter.

Сам поединок завершился победой Кианзад решением судей. Всего в MMA спортсменка провела 23 поединка при 17 победах и шести поражениях. У ее соперницы десять побед и шесть поражений.

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