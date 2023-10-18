Три бойца UFC наказаны за допинг

Атлетическая комиссия штата Невада проинформировала о том, что сразу три бойца UFC получили дисквалификацию за употребление допинга, передает "Чемпионат".

Представитель США Уолт Харрис, выступающий в тяжелой весовой категории, получил 12-месячную дисквалификацию. В его допинг-пробе был обнаружен метаболический стероид дростанолон. Это второй проваленный допинг-тест Харриса в UFC. В 2019 году у него был положительный результат теста на LGD 4033. Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC) отстранила его на четыре месяца, а его победа на турнире UFC 232 была отменена.

Даниэль Родригес, выступающий в полусредней весовой категории, будет отстранен на шесть месяцев. В организме американского файтера были обнаружены остарин и лигандрол.

Четыре с половиной месяца дисквалификации отбудет бразильянка Майра Буэно Силва, которая в июле текущего года финишировала удушением во втором раунде Холли Холм, а затем провалила проверку на запрещенные вещества.

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