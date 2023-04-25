Тренер Рахмонова сделал признание о будущем Жумагулова в UFC

Эдуард Базров, тренер Шавката Рахмонова, поделился своими мыслями о предстоящем поединке казахстанца Жалгаса Жумагулова против бразильца Рафаэля Эстевама, передают Vesti.kz.

Их бой состоится 6 мая на турнире UFC 288 в Ньюарке (Нью-Джерси, США). Для бразильца это будет дебютное выступление в американском промоушене.

"Жумагулову дали дебютанта в соперники. Жалгас один из тех бойцов, кто выйдет и будет до конца биться, он показывает характер, у него бешеная сила воли, хорошие навыки и большая мотивация. У него последний бой по контракту, и от этого боя будет зависеть его судьба в UFC. Вся наша команда будет болеть за него, у нас с ним теплые отношения, поэтому все мы желаем ему только победы!" - приводит слова Эдуарда Sports.ru.

Напомним, Жумагулов изначально должен был подраться с американцем Нейтом Манессом (14-3), но он получил травму.

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