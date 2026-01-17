Топурия рассказал о сроках возвращения и сопернике

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия прокомментировал, когда он вернется в октагон и кто будет его соперником.

Напомним испано-грузинский боец взял паузу в карьере из-за серьезных семейных проблем, связанных с разводом и обвинениями бывшей жены в домашнем насилии и вымогательстве.

"Вернусь в апреле–июне. Буду драться с победителем поединка Пимблетт — Гейджи", — ответил Топурия подписчикам в комментариях.

Кроме того, один из пользователей написал, что Ислам Махачев засабмитит его, на что Илия ответил: "Нет, даже в его снах. Даже во сне он не сделает этого".

Топурия является чемпионом UFC в легком весе. В последний раз он дрался в июне прошлого года, когда в первом раунде нокаутировал бразильского файтера Чарльза Оливейру (36-11).





